Кузбасс подписал на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму более 40 млрд рублей

Представители региона заключили 17 соглашений

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Кемеровская область на полях Петербургского международного экономического форума заключила 17 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше 40 млрд рублей. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во вторник.

"На XXVI Петербургском экономическом форуме регион заключил 17 соглашений о сотрудничестве и реализации на территории Кузбасса инвестиционных проектов и инициатив на общую сумму более 40 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, с "Новапорт холдинг" заключено соглашение о строительстве международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш", с "Газпромом" - об извлечения и утилизации метана угольных пластов при заблаговременной дегазации в Кузбассе. Совместно с "Кузбасским транспортным терминалом" начнется строительство транспортно-логистического центра, а "Корпоративный центр ИКС 5" (торговая сеть "Пятерочка") построит распределительные центры, а также создаст в сфере торговли новые форматы хард-дискаунтеров "Чижик".

Также заключено два соглашения с Московским государственным техническим университетом им. Баумана о сотрудничестве в сфере экологии, а также с Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого. Здесь стороны договорились реализовывать научно-технические и инновационные проекты на территории Кузбасса включая инжиниринг, реинжиниринг деталей и оборудования для горно-шахтного машиностроения.

Также губернатор сообщил, что по договоренности с министром сталелитейной промышленности и развития сельских районов правительства Индии Фагганом Сингхом Куласте в Кузбасс приедет бизнес-миссии для налаживания связей с поставщиками коксующегося угля. А с инвесторами из ОАЭ обсуждался вопрос открытия представительства (торгового дома) Кузбасса в Дубае для расширения внешнеэкономического сотрудничества.

"Обсуждали также возможность организации чартерных полетов компании Fly Dubai в Новокузнецк. Арабская сторона получила приглашение приехать в Кузбасс, чтобы изучить перспективы инвестирования в развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория", - добавил губернатор.