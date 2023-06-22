Глава Кронштадтского морского завода заявил, что крейсер "Аврора" простоит еще 20-30 лет

По словам Анатолия Белоева, проводить доковые работы не понадобится

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Крейсер "Аврора" простоит у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге еще 20-30 лет и за это время необходимости в проведении доковых работ на нем не возникнет. Об этом в интервью ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023) рассказал генеральный директор Кронштадтского морского завода (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Анатолий Белоев.

Корабль проходил ремонт на КМЗ с 2014 по 2016 год. Ремонт включал обновление конструкций корабля и модернизацию его систем безопасности и пожаротушения. В частности, обновили исторические детали, в том числе, палубу из тикового дерева.

"Восстановление "Авроры" без преувеличения было по-настоящему незабываемым событием для заводчан, да и для всех россиян. Запомнилась и сама церемония передачи, которая проходила под проливным дождем и [при] мощном ветре. Зато при такой штормовой погоде вода приподнялась на 20 см, что помогло кораблю благополучно покинуть заводскую гавань и совершить переход к месту своей стоянки в Петербурге", - рассказал он.

По словам Белоева, у завода сложились хорошие отношения с командованием и личным составом крейсера. "Стараемся оперативно реагировать на все пожелания и предложения команды. Как известно, срок службы крейсера в результате ремонта продлен на 10 лет, но мы уверены, что крейсер будет стоять еще 20-30 лет и за это время необходимости в проведении доковых работ не возникнет", - отметил он.

Крейсер "Аврора" заложили на судоверфи "Новое адмиралтейство" (ныне - "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург) 4 июня 1897 года, спустили на воду 24 мая 1900 года и достраивали на плаву в течение трех лет из-за необходимости устранения конструктивных недостатков. Свое боевое крещение "Аврора" получила во время Русско-японской войны, крейсер был одним из двух русских кораблей, уцелевших в Цусимском сражении в мае 1905 года.

"Аврора" - один из символов Октябрьской революции 1917 года. Считается, что холостой выстрел с палубы корабля 7 ноября (25 октября по старому стилю) стал сигналом к захвату большевиками Зимнего дворца. После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, отремонтировали и в 1948 году пришвартовали у Петроградской набережной. В 1992 году на крейсере вновь подняли Андреевский флаг. Он входит в состав Балтийского флота и является филиалом Центрального военно-морского музея. Крейсер имеет статус корабля номер один ВМФ России.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли России. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.