В новый санкционный список ЕС вошли лица, которых Нидерланды обвинили в крушении MH17

Речь идет о Сергее Дубинском и Леониде Харченко

ГААГА, 23 июня. /ТАСС/. Новый санкционный список ЕС включает лиц, которые, по утверждению нидерландской стороны, причастны к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. На это обратили внимание в пятницу в МИД Нидерландов.

"Санкционный список был расширен за счет ряда лиц, в том числе Сергея Дубинского и Леонида Харченко, которые были осуждены судом в Гааге в ноябре прошлого года за причастность к крушению рейса MH17 на Украине 17 июля 2014 года", - отмечается в заявлении ведомства. "Усилия Нидерландов на этом направлении были предприняты в тесном сотрудничестве с другими "скорбящими нациями" в ЕС, а также с Австралией", - заметили в министерстве. Третий осужденный - бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) - был внесен в санкционный список ЕС в 2014 году.

Под санкции также подпали 20-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия и 53-я зенитно-ракетная бригада, которые, по мнению нидерландской стороны, "несут ответственность за запуск ракеты из ЗРК "Бук", которая сбила самолет, следовавший рейсом MH17".

Как заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, страна продолжит усилия по привлечению к ответственности виновных в трагедии, в том числе в рамках процессов, инициированных в Европейском суде по правам человека и Международной организации гражданской авиации.