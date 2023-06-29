29 июня, 13:03,
обновлено 29 июня, 13:32
Колебания курса рубля

ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 87,03 рубля

Официальный курс евро повысили до 95,1052 рубля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 30 июня 2023 года официальный курс доллара на уровне 87,0341 рубля, что на 1 рубль 41 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 24 копейки, до 95,1052 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 19 копеек, до 11,9894 рубля.

По данным Московской биржи на 16:25 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 87,45 рубля (+1,25%). В то же время курс евро поднимался до 95,19 рубля (+0,95%), курс юаня - до 12,021 рубля (+1,03%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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