ГК "Титан" планирует разработать свою технологию производства эпоксидных смол

Для ее наработки будет создана пилотная установка

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Титан", владеющая "Омским каучуком", одним из крупных в РФ производителей этого материала, планирует в 2024 году получить собственную технологию производства эпоксидных смол, которые используются при производстве многих материалов и импортируются из-за рубежа. Об этом сообщил ТАСС Михаил Сутягинский, председатель совета директоров компании.

"Мы занимаемся сейчас собственной технологией эпоксидных смол. <...> Мы на привозном сейчас начнем и к концу года мы уже сделаем первые партии. Технологию мы свою сделаем. Мы планируем, что в следующем году у нас будет уже собственная технология", - сказал собеседник агентства, уточнив, что для наработки технологии будет создана пилотная установка.

По словам Сутягинского, участок под производство уже подобран. Инвестиционная стоимость всей промышленной цепочки, включающей производство необходимых бисфенола и поликарбоната, оценивается в 60 млрд рублей.

В 2021 году гендиректор "Титана" Фархад Самедов сообщал, что Россия нуждается в эпоксидной смоле, поскольку она полностью импортируется в РФ в объеме 70 тыс. тонн. Из смол готовят разные виды клея, пластмассы, электроизоляционные лаки, стекло- и углепластики.

Нефтехимический комплекс ГК "Титан" включает ПАО "Омский каучук", ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" и ООО "Титан-СМ", специализирующееся на производстве смазочных материалов. В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.