В Волгоградской области намерены открыть свыше 70 станций для электромобилей до 2025 года

По словам гендиректора АО "Центр цифровой трансформации" Сергея Торбина, оборудование для них произведено в России из отечественных комплектующих

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 70 быстрых зарядных станций для электромобилей будут возведены в Волгоградской области до конца 2024 года, на господдержку строительства направят порядка 100 млн рублей. Об этом журналистам в субботу сообщили в администрации региона.

"Волгоградская область вошла в число пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На 2023 год в рамках заключенного соглашения между администрацией региона и Минэнерго России запланировано строительство 36 электрозаправочных станций, еще 40 - в следующем году. Для тех, кто реализует в регионе проекты по строительству станций для зарядки электромобилей, предусмотрена господдержка. В этом году на эти цели планируется направить порядка 100 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК региона Эдуарда Кривова.

Уточняется, что в рамках первого этапа 2023 года установлены 12 "быстрых" станций, в минувшем году появилось две. По словам гендиректора АО "Центр цифровой трансформации" Сергея Торбина, оборудование для них произведено в России из отечественных комплектующих, станции поддерживают большинство стандартов зарядных разъемов. Места их расположения выбраны с учетом мнения владельцев электромобилей и позволяют использовать электромобиль для свободного передвижения по территории Волгоградской области. Также локации актуальны для транзитников, которые едут через регион в сторону курортов Краснодарского края, Крыма и Северного Кавказа.

Развитие сети зарядных станций позволит шире использовать электромобили на территории региона как местным владельцам, так и путешественникам. Это также ляжет в основу популяризации общественного и коммерческого электротранспорта.