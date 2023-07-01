Во Франции владельцы пострадавших от погромов магазинов получат отсрочку по платежам

Как сообщили в Минфине страны, ведомство также может разрешить таким магазинам продлить период распродаж

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Владельцы компаний, которые пострадали от беспорядков, проходящих во Франции в связи с гибелью 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции, получат отсрочку по налоговым и социальным платежам. Об этом заявил в субботу журналистам министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

"Предприниматели, которые пострадали от беспорядков, могут получить отсрочку по выплате налоговых и социальных платежей", - приводит слова министра радиостанция France Info. Ле Мэр отметил также, что ведомство может разрешить магазинам, подвергшимся погромам и грабежам, продлить период распродаж.

В ходе длящихся пятый день беспорядков во Франции были разбиты и разграблены сотни магазинов и офисов.

Участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов, заявил в эфире телеканала BFM министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики.

"По меньшей мере были атакованы и разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов", - сказал Ле Мэр, отметив, что часть магазинов была сожжена.

Он отметил, что также погромщики разбили и разграбили 250 табачных лавок и множество офисов банков и страховых компаний, а также магазинов одежды и спортивных товаров и заведений быстрого питания.