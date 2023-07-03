В профсоюзе Lifosa сообщили, что при консервации завода 80% персонала останутся без работы

На предприятии работают более 900 человек

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Находящийся под санкциями ЕС завод по производству фосфорных удобрений Lifosa в литовском городе Кедайняй, являющийся дочерним предприятием российской химической компании "Еврохим", потеряет 80% высококвалифицированного персонала, если российская компания реализует свой план консервации предприятия. Об этом в понедельник заявил журналистам председатель профсоюза Кястас Шлама.

"Руководство, с которым мы встретились для обсуждения ситуации, считает, что при консервации останется минимальное число работников для обеспечения присмотра за агрегатами и помещениями", - сказал он. Как отметил профсоюзный лидер, правление Lifosa точной цифры подлежащих увольнению назвать не берется. "По моим оценкам это будет 80% персонала", - сказал Шлама. На заводе работают более 900 человек.

Компания EuroChem Group AG заявила, что инициирует процесс консервации Lifosa из-за воздействия санкций. Как отметил главный исполнительный директор EuroChem Group AG Самир Брихо, после тщательного обсуждения ситуации "Еврохим" намерен начать процесс консервации завода с октября 2023 года. По словам Брихо, несмотря на то, что ЕС заявил о том, что "Еврохим" не находится под санкциями, компания продолжает сталкиваться с последствиями санкций, которые массовыми сбоями в цепочке поставок и нехваткой сырья серьезно повлияли на работу в Европе.

Lifosa подпала под санкции, введенные против бывшего члена совета директоров компании Андрея Мельниченко. В марте 2022 года компания объявила о выходе Мельниченко из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.