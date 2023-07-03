В союзе предпринимателей Франции оценили убытки от погромов в более чем €1 млрд

Как заявил глава MEDEF Жоффруа Ру де Безьё, пока трудно сказать, будут ли последствия долговременными

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Французские коммерсанты и банкиры понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов, которые несколько дней происходили по всей территории республики после убийства полицейскими при задержании 17-летнего водителя. Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безьё в интервью газете Le Parisien, опубликованном в понедельник.

"Пока рано называть точную цифру, но речь идет о более чем €1 млрд, не считая ущерба для туризма. Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска", - сказал он.

Слова Ру де Безьё подтверждает глава офиса Парижа по туризму Жан-Франсуа Риаль, который в воскресенье сообщал Agence France-Presse, что иностранцы, особенно из США, отменили до 25% бронирований в парижских отелях на фоне беспорядков. И это с учетом того, что Париж еще не оправился от репутационных потерь после недавней забастовки мусорщиков, указал он.

Как сообщил глава MEDEF, за минувшие дни 200 магазинов были полностью разграблены, разбиты 300 отделений банков. Также было ограблено около 250 табачных лавок. Некоторые коммерсанты в дополнение к грабежам пострадали и от пожаров, которые устраивали погромщики. Из-за вынужденного простоя сотрудники предприятий оказались в ситуации технической безработицы с 70% оклада на руках.