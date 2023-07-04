Путин с девочкой из Дагестана позвонили Силуанову и "получили" 5 млрд рублей для региона

Глава государства показал Раисат Акиповой и ее родителям свой рабочий кабинет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и гостья главы государства, восьмилетняя Раисат Акипова из Дагестана, из Кремля вместе дозвонились до главы Минфина Антона Силуанова и "получили" 5 млрд рублей на развитие региона.

Глава государства показал Раисат и ее родителям свой рабочий кабинет, оттуда они связались с министром. "Антон Германович, у меня гостья из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович [Мишустин] тоже говорил с вами. Там есть несколько вопросов, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов - это реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег", - сказал Путин. "Что будем делать?", - добавил он.

Силуанов заверил, что средства будут выделены. "Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд рублей", - сообщил министр. "Отлично. Спасибо, Антон Германович", - прокомментировал Путин.

После этого президент обратился к девочке: "Ты получила сейчас для Дагестана 5 млрд рублей".

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале пояснил, что средства пойдут на развитие Дербента. "Этот город не просто является визитной карточкой нашей республики, во многих сферах он становится ориентиром для всех других муниципалитетов", - написал Меликов.

По его словам, необходимо сохранить взятый темп развития "вопреки всем сложностям, чтобы, в том числе, создать в прекрасном городе комфортные условия для жизни дербентцев и его гостей, завершить начатые социальные объекты, обновить инфраструктуру". "Личная поддержка президента гарантирует, что все вопросы мы доведем до конца. Спасибо Владимиру Владимировичу за такое чуткое отношение к Дагестану и искреннюю заинтересованность в решении обозначенных нами проблем! Мы это ценим и все проекты реализуем наилучшим образом!", - добавил глава республики.

Путин недавно посетил Дербент, в конце поездки он пообщался с жителями. В интернете широко распространились кадры с девочкой, которой посчастливилось оказаться совсем рядом с главой государства и сделать с ним фото на память. При этом позже СМИ обратили внимание на реакцию другого ребенка: Раисат Акипова плакала из-за того, что ей не удалось пообщаться с президентом - лишь взглянуть на него издалека. Узнав об этом, Путин пригласил Раисат вместе с родителями в Кремль.