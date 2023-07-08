8 июля, 12:14

В Херсонской области начали выплату компенсаций за ущерб от наводнения

Первые выплаты получили жители Новокаховского округа, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области начали выплачивать компенсации жителям региона за ущерб имуществу от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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"Начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, причиненный в результате наводнения. Если вода причинила частичный ущерб - это 50 тыс. рублей на каждого члена семьи. Если же имущество было затоплено полностью и уничтожено - то по 100 тыс. рублей на человека. Первые выплаты получили жители Новокаховского округа. Также все жители 15-километровой зоны вдоль Днепра по-прежнему могут оформить жилищный сертификат, по которому приобретение нового жилья взамен разрушенного наводнением или обстрелами оплачивается государством", - написал Алексеенко.

Он добавил, что первоочередные выплаты на сумму 10 тыс. рублей получили более 13 тыс. жителей. 

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