Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды на западе Грузии

Отменены также ночные рейсы из Дортмунда, Парижа, Барселоны и Минска, а также полеты в направлении Минска, Салоников, Познани и Праги

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Первый авиарейс из Москвы в Кутаиси авиакомпании Red Wings отменен из-за ливней в западной части Грузии. Об отмене рейса свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кутаиси.

Рейс из аэропорта Домодедово должен был приземлиться в Кутаиси в 23:40 по местному времени (22:40 мск), однако был отменен. Также отменен рейс из Кутаиси в Москву, который должен был вылететь в ночь на вторник, в 00:30 (23:30 мск). Как передают местные телеканалы, аэропорт в Кутаиси подтопило в результате сильного дождя. В одном из участков аэропорта под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.

Отменены также ночные рейсы из Дортмунда, Парижа, Барселоны и Минска, а также полеты в направлении Минска, Салоников, Познани и Праги.

Российская авиакомпания Red Wings ранее сообщила о выполнении рейсов Москва - Кутаиси с 10 июля.