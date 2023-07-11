Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам пяти месяцев 2023 года в 0,6%

Основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и строительство, отметил глава ведомства Дмитрий Вольвач

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ВВП РФ по итогам пяти месяцев 2023 года увеличился на 0,6%. Такие данные привел заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе форума "Иннопром-2023".

"Экономика растет выше наших ожиданий и прогнозов. По оценкам, за пять месяцев текущего года ВВП увеличился на 0,6% год к году, ожидали чуть более скромный рост. В мае ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4%, уровень мая 2021 года превышен на 0,6%", - сказал замминистра. Основными драйверами роста он назвал обрабатывающую промышленность и строительство.

"Также высокая динамика индекса промпроизводства вселяет уверенность, что тенденции эти долгосрочные, поэтому мы уверенно смотрим в будущее и планируем очень неплохие темпы восстановительного роста по итогам 2023 года", - отметил Вольвач.

В начале июля зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин говорил журналистам, что регулятор допускает уровень реального ВВП РФ по итогам 2023 года близкий к уровням 2021 года. Он напомнил, что в прошлом году снижение ВВП, по последним данным Росстата, составило 2,1%, диапазон прогноза составляет 0,5-2%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор оценивает динамику ВВП РФ по итогам 2023 года ближе к верхнему уровню прогнозного диапазона в 0,5-2%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%.