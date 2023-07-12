12 июля, 10:31

ЦБ разработал основные правила платформы цифрового рубля

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В соответствующем документе перечислены виды цифровых кошельков, приводится порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Основные правила, по которым Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним разработаны и содержатся в проекте положения ЦБ. Это ключевой нормативный акт для запуска цифрового рубля.

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Согласно сообщению ЦБ, в документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями.

Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.

Банк России принимает замечания и предложения к проекту документа до 19 июля 2023 года. 

Теги:
Россия
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