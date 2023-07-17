Песков заявил, что зерновая сделка и атака на Крымский мост - не связанные темы

Представитель Кремля отметил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие, так как часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Позиция России о приостановке участия в зерновой сделке была заявлена еще до сегодняшнего теракта на Крымском мосту, данная атака никак на решение Москвы не повлияет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не связанные абсолютно события", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли подрыв моста повлиять на позицию РФ по зерновой сделке.

Песков отметил, что "еще до этой террористической атаки позиция [РФ по зерновой сделке] была заявлена президентом РФ Владимиром Путиным". "Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что черноморские договоренности сегодня фактически прекратили свое действие, так как часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

13 июля президент России предупреждал, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке - до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед ней по этому механизму. Он уточнял, что РФ готова ждать "столько, сколько потребуется" для исполнения обязательств перед ней, поскольку Москву больше не устраивает вариант "сначала продление, а потом выполнение обещаний". Среди условий президент РФ называл переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также вопросы логистики.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, а затем несколько раз продлевались. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений. Власти РФ неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.