17 июля, 09:09,
обновлено 17 июля, 09:21

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже растет более чем на 3%

По данным на 12:01 мск, стоимость пшеницы росла до $6,82 за бушель

ТАСС, 17 июля. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов растет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена.

По данным биржи на 12:01 мск, цены на пшеницу росли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л). К 12:14 мск фьючерс пшеницы дорожает на 3,37%, достигая $6,84 за бушель. В то же время стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 года растет на 2,31%, до $5,26 за бушель 

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США
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