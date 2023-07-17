Блинкен считает, что зерновая сделка должна быть восстановлена как можно скорее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что черноморская зерновая сделка должна быть восстановлена как можно скорее.

"Это следует восстановить настолько быстро, насколько возможно", - считает Блинкен. Он прокомментировал выход России из зерновой сделки, выступая в понедельник перед журналистами в Госдепартаменте.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.