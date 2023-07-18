18 июля, 07:30,
обновлено 18 июля, 07:38

ООН сообщила, что ни одно судно сейчас не движется в рамках зерновой инициативы

Глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла отметила, что делегация организации в Стамбуле "по-прежнему доступна для консультаций со сторонами, если будет такая необходимость"

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Движение судов из черноморских портов Украины или в их сторону в рамках зерновой инициативы отсутствует. Об этом сообщила во вторник ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

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"Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая то, что она вчера (в понедельник - прим. ТАСС) была прекращена", - сказала Палла.

Она также добавила, что "делегация ООН в Стамбуле по-прежнему доступна для консультаций со сторонами, если будет такая необходимость". 

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Украина
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