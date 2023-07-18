Песков назвал бессовестной позицию европейских стран по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента отметил, что "Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал позицию стран Европы по зерновой сделке бессовестной.

"В данном случае бессовестной, наверное, следует назвать позицию европейских государств", - прокомментировал он слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы бессовестном выходе Москвы из зерновой сделки.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле "категорически не согласны" с утверждением Блинкена. "Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия этих договоренностей в отношении РФ не были реализованы", - сказал пресс-секретарь.