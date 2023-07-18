18 июля, 10:48,
обновлено 18 июля, 10:58

И.о. постпреда РФ заявил, что ЕС усиленно создавал предпосылки для разрыва зерновой сделки

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз сам усиленно создавал предпосылки для разрыва зерновой сделки как своими действиями, так и бездействием. Об этом заявил во вторник ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

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"Страны Глобального Юга должны были обратить внимание на то, что решение России не продлевать черноморскую инициативу не стало неожиданностью для ЕС. Еэсовцы его не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки. В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет. Здесь сделали вид, что не заметили подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. Наши суда с безвозмездной помощью странам Африки были заблокированы "цивилизованными европейцами". Этот список можно продолжить", - отметил он. 

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