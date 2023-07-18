И.о. постпреда РФ заявил, что ЕС усиленно создавал предпосылки для разрыва зерновой сделки

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз сам усиленно создавал предпосылки для разрыва зерновой сделки как своими действиями, так и бездействием. Об этом заявил во вторник ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

"Страны Глобального Юга должны были обратить внимание на то, что решение России не продлевать черноморскую инициативу не стало неожиданностью для ЕС. Еэсовцы его не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки. В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет. Здесь сделали вид, что не заметили подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. Наши суда с безвозмездной помощью странам Африки были заблокированы "цивилизованными европейцами". Этот список можно продолжить", - отметил он.