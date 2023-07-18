В Ирландии призвали мировое сообщество найти новые способы вывоза зерна с Украины

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил сомнения по поводу того, что прекращение зерновой сделки спровоцирует новый скачок инфляции в странах ЕС

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно найти альтернативные маршруты, которые позволят вывозить зерно с Украины после прекращения зерновой сделки. Об этом заявил во вторник премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, участвующий в брюссельском саммите ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"Это скажется не только на тех, кто живет на Украине, но и на людях в беднейших регионах мира. Я разговариваю здесь с лидерами стран Латинской Америки и Карибского бассейна, добавьте к этому Африку и Азию. Именно их население больше всего пострадает от того шага, на который решила пойти Россия. Поэтому мы должны попытаться выйти из этой ситуации, найти способы вывезти зерно с Украины через европейские порты", - сказал Варадкар, упомянув в этой связи Польшу и Румынию.

Ирландский лидер также выразил сомнения по поводу того, что прекращение зерновой сделки спровоцирует новый скачок инфляции в странах ЕС. По его словам, европейские государства нашли способы адаптироваться к изменениям на рынках и сейчас делают это эффективнее, чем в прошлом году.

Комментируя ход саммита, Варадкар заявил, что его участники пока не согласовали итоговое заявление с осуждением конфликта на Украине, так как не хотят, чтобы выбранные формулировки "ничего не значили". По словам Варадкара, при отсутствии консенсуса по этому вопросу, лучше будет обойтись без итогового документа. "Обсуждение формулировок продолжалось вчера до поздней ночи. Почти все страны ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна согласились поставить подписи под текстом, в котором четко говорится о поддержке Украины, ее борьбы за свободу и независимость. Мешает позиция одной-двух стран. Выразимся пока так и посмотрим, как все будет развиваться сегодня утром", - сказал Варадкар.

Он также заявил, что приглашать на саммит президента Украины Владимира Зеленского, как он того добивался, было бы неуместно. "Думаю, если бы мы пригласили президента Зеленского выступить, что он часто делает на европейских встречах разного уровня, некоторые страны заявили бы, что следовало также пригласить представителей Соединенного Королевства, России, Турции. А это бы уже не соответствовало целям саммита, который проходит в формате EC - СЕЛАК", - указал Варадкар.