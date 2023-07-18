Минсельхоз Венгрии заявил, что остановка зерновой сделки усилит давление на ЕС

Ведомство отметило, что зерновая сделка имела важное значение "для поддержания глобальной продовольственной безопасности и снижения миграционного давления на Европу"

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Венгрия выражает сожаление в связи с прекращением зерновой сделки, поскольку это соглашение играло важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС решение России не продолжать после 17 июля участие в договоренностях, предусматривавших безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из РФ.

"Венгрия сожалеет, что черноморское зерновое соглашение не было продлено", - отметила пресс-служба Минсельхоза. По ее словам, зерновая сделка имела важное значение "для поддержания глобальной продовольственной безопасности и снижения миграционного давления на Европу". Ранее венгерское правительство поясняло, что нарушение поставок продовольствия в беднейшие страны Азии и Африки еще больше осложняет положение их жителей и вынуждает их искать убежище в Евросоюзе.

Ожидается также, что прекращение зерновой сделки "усилит логистическое давление на сухопутный коридор солидарности", созданный для транзита украинского зерна по территории ЕС, указала пресс-служба. Ранее глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь отмечал, что наземные "коридоры солидарности" не могут обеспечить вывоз продукции с Украины в нужных объемах и для этого требуются маршруты по Черному морю.

Эмбарго для Центральной Европы

Транспортировка украинского зерна осуществляется и по венгерской территории, но его поставки в страну, как и в другие государства Центральной Европы, запрещены по решению Еврокомиссии до 15 сентября. "Венгрия сохранит разрешение на транзитные перевозки украинских зерновых и масличных культур по сухопутному коридору", но считает необходимым продлить действующие в ЕС ограничения в отношении этой продукции "по крайней мере до конца года в государствах, граничащих с Украиной", сообщила пресс-служба министерства. По ее мнению, такой шаг следует предпринять, "учитывая внезапные и серьезные маркетинговые трудности, с которыми столкнулись фермеры Центральной и Восточной Европы перед лицом украинского импорта".

"Мы по-прежнему надеемся, что Европейская комиссия установит это ограничение в рамках ЕС. Правительство Венгрии стоит на стороне фермеров и будет защищать их интересы", - заявили в Минсельхозе.

Ранее Венгрия уже заявляла, что вместе с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией призвала Еврокомиссию продлить эмбарго на поставки в эти страны украинских зерновых и масличных культур как минимум до конца 2023 года.