Мишустин поручил восстановить Крымский мост максимально быстро

Премьер-министр поручил членам совета и представителям силовых структур "по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил максимально быстро восстановить Крымский мост.

"Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии", - указал председатель правительства на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Глава кабинета министров поручил членам совета и представителям силовых структур "по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить".

"Вчера произошла новая террористическая атака на Крымский мост. Правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента", - констатировал Мишустин. Он напомнил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал на месте теракта. "Строители проводят обследование состояния инфраструктуры", - уточнил премьер-министр.