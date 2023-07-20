20 июля, 07:49

В Астане сообщили об интересе более 70 покинувших Россию компаний к переезду в Казахстан

По словам замглавы МИД республики Алмаса Айдарова, 29 фирм уже завершили переезд

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Более 70 компаний, которые ранее работали на российском рынке, интересуются переездом в Казахстан, 29 уже его завершили. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров.

"72 компании заинтересованы, они ответили положительно, 29 компаний завершили релокацию", - сказал он.

По его словам, многие компании просят казахстанскую сторону не раскрывать их будущие планы. "Некоторые компании являются публичными и торгуются на фондовых биржах, поэтому раскрытие их планов влияет на стоимость акций", - пояснил замглавы МИД.

В конце мая Айдаров отмечал, что переезд в республику завершили, в частности, такие известные компании, как Honeywell, TikTok, InDriver, Fortescue и Alstom. 

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