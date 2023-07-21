Правительство ожидает стабилизации оптовых цен на бензин

Ситуация с ценами на бензин в России

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что НПЗ вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России ожидает стабилизации оптовых цен на бензин, так как НПЗ вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно объемы поступления [топлива] на биржу увеличится, ситуация стабилизируется", - сказал он.

В четверг биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну, а цена бензина марки "Премиум-95" превысила 69 тыс. рублей за тонну, вновь обновив рекорд.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,03%, до 63,924 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 19 июля, тогда стоимость Аи-92 достигла 62,653 тыс. рублей за тонну. Его цена обновляет рекорд 11 дней подряд.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,26%, до 69,002 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный также 19 июля (68,141 тыс. рублей за тонну).