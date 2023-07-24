В "Фанагории" поддержали инициативу по введению минимальных цен на импортные вина

Она должна составлять 300-350 рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Агропромышленная фирма "Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России - поддерживает инициативу по введению на импортные вина минимальных розничных цен в размере 300-350 рублей за бутылку, сообщил ТАСС гендиректор винодельни "Фанагория" Петр Романишин.

Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь" ранее обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативами по поддержке отечественных производителей. Согласно обращению, с текстом которого ознакомился ТАСС, среди прочего ассоциация предложила установить минимальные цены на импортные вина.

"Мы поддерживаем введение минимальных розничных цен на импортные вина. Они должны быть на уровне 300-350 рублей", - сказал Романишин.

Другие инициативы

"Фанагория" входит в ассоциацию "Винодельческий союз", которая также обратилась к председателю правительства с предложениями о мерах поддержки российских виноградарей и виноделов. В частности, "Винодельческий союз" просит рассмотреть возможность увеличения ставки пошлины на импортную винодельческую продукцию из всех стран-импортеров до 50% с 12,5%, но не менее €1,5 за 1 литр, с ежегодной корректировкой по мере роста объемов производства российского вина. Ассоциация "Севастополь" также выступает за увеличение ввозных пошлин и за квотирование объемов ввоза.

По мнению гендиректора "Фанагории", пошлины и квоты должны касаться всего рынка импортируемых вин в целом. "При этом мы не говорим о его сокращении как таковом на определенные величины. Инструменты регулирования рынка должны применяться для создания приемлемого баланса между российскими и импортными винами", - подчеркнул Романишин. Так, при разумном повышении пошлин, акциза или введении квотирования для импортных вин рынок себя сбалансирует таким образом, чтобы у российских виноделов было место на отечественном рынке, сказал он. Квоты, акцизы и пошлины должны применяться так, чтобы защитить развитие российского виноградарства.

"Если говорить наглядно, то с ростом урожая российского винограда с новых виноградников на один килограмм ввоз соответственно должен уменьшаться на одну бутылку вина. И подобная программа должна быть выстроена на горизонт 30 лет, если Россия хочет иметь серьезную отрасль виноградарства и виноделия", - отметил собеседник агентства.

Негативные последствия разбалансировки рынка

"Фанагория" ранее сообщила, что в 2024 году впервые за 25 лет не будет высаживать новые виноградники. Такое решение компания приняла из-за отсутствия мер регулирования и балансирования российского рынка вина, который столкнулся с ростом импорта винодельческой продукции.

Отвечая на вопрос ТАСС, существуют ли другие риски - сокращение инвестиций, сокращение объемов производства или остановка мощностей, сокращение линейки выпускаемой продукции, - Романишин сказал, что при сохранении текущей ситуации с импортом все перечисленные негативные последствия будут иметь место. "Отрасль потеряет свою привлекательность. А задачи закона о виноградарстве и виноделии, призванного стимулировать развитие винодельческой отрасли в России, будут полностью нивелированы", - указал собеседник агентства.

По его словам, при рассмотрении вопроса балансировки рынка и повышения пошлин стоит учитывать, что у европейских виноделов есть субсидии на уровне 50% на инвестиции в виноделие (оборудование, емкости и другие направления, касающиеся технологического цикла и линий розлива). "У нас такой льготы нет и не будет. Это к вопросу о честности конкуренции. Имея такие субсидии, европейские производители изначально выигрывают в себестоимости благодаря только этой льготе, не говоря уже и о других", - констатировал гендиректор "Фанагории".

"Это удивительное чувство, и как руководитель винодельческого предприятия я его переживаю впервые. Мы двигались в векторе постоянного развития виноградарства, 25 лет высаживали виноградники, с 800 га дошли до 4,5 тыс. И впервые мы понимаем, что в этом году как минимум 25% - четверть - урожая, который, по нашим оценкам, составит 40 тыс. тонн винограда, нам принять и разместить будет некуда", - заключил Романишин.