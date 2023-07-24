Twitter заменил логотип с синей птицей на X

Владелец соцсети Илон Маск ранее сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter

ТАСС, 24 июля. Социальная сеть Twitter в понедельник изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы.

Новый логотип виден в шапке Twitter и при обновлении страницы.

Аватар официального аккаунта Twitter был ранее изменен с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне, а владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. 1 июня предприниматель рассказал о планах переименования Twitter в X. 22 июня он заявил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.