Союз торгцентров призвал разобраться с причинами аварии в ТЦ "Времена года"

Организация попросила воздержаться от обвинений в адрес управляющей компании, владельцев и сотрудников до выяснения причин случившегося

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимо беспристрастно и детально разобраться в причинах аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, где от прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, и воздержаться от обвинений в адрес управляющей компании, владельцев и сотрудников до выяснения причин случившегося. Такое мнение ТАСС высказали в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.

"Мы призываем воздержаться от обвинений в адрес управляющей компании, владельцев торгового центра, его арендаторов и сотрудников до полного выяснения причин аварии. Союз торговых центров как профессиональное сообщество выступает за беспристрастное разбирательство, готов оказать экспертную поддержку следствию, оказывается и юридическая поддержка участникам", - говорится в сообщении организации.

В нем указывается, что авария в ТЦ "Времена года" является экстраординарным случаем. Необходимо детально разобраться в причинах аварии, могла ли управляющая компания предотвратить несчастный случай, перекрыть подачу воды или она никак не могла повлиять на ситуацию, считают в союзе. "Призываем СМИ не судить по одному событию о всей отрасли, а исполнительные органы власти воздержаться от массовых проверок бизнеса в сложных экономических условиях", - добавили в организации.

Как рассказали ТАСС источники на рынке коммерческой недвижимости, управлением объекта занимается RD Management Services.