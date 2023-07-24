24 июля, 14:01,
обновлено 24 июля, 14:02

Минтранс не планирует увеличивать годовой прогноз авиаперевозок

Глава ведомства Виталий Савельев сообщал, что по итогам года пассажирские авиаперевозки ожидаются на уровне 101,2 млн человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ не планирует менять в сторону увеличения прогноз пассажирских авиаперевозок по итогам 2023 года, сообщил журналистам замглавы министерства Игорь Чалик.

"Увеличение [прогноза авиаперевозок] не планируем. Возможно, мы сделаем больше, но пока говорить об этом рано", - сказал он.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что по итогам года пассажирские авиаперевозки ожидаются на уровне 101,2 млн человек.

В первом полугодии российские авиакомпании нарастили перевозки на 18%, до 47,5 млн пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. 

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