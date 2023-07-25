Матвиенко: Россия будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку

По словам спикера Совета Федерации, РФ будет выполнять свои обязательства как на коммерческой, так и на безвозмездной основе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия после прекращения действия зерновой сделки будет выполнять свои обязательства и поставлять зерно и удобрения странам Африки как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно и удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются", - сказала Матвиенко, комментируя решение России о прекращении зерновой сделки.

"Поэтому обвинять Россию, что мы вышли из зерновой сделки и тем самым спровоцировали продовольственный кризис, - это цинично, и всем сегодня это уже очевидно и понятно, - продолжила спикер Совета Федерации. - Форматы такого сотрудничества с африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите Россия - Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге".

Матвиенко также указала, что государства Запада "абсолютно не интересуют беднейшие страны", с их стороны "никаких попыток гуманистически себя вести даже не было", поскольку в Африку поставлялось лишь около 3% зерна в рамках сделки. "Понятно, для чего им нужна была зерновая сделка. Но все, окно закрыто. Закрыто наглухо, до тех пор пока не будет выполнена вторая часть зерновой сделки, которую все нам обещали. <...> Я считаю, очень правильное и своевременное решение: всех поставить на место", - резюмировала она.