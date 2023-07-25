25 июля, 13:53,
обновлено 25 июля, 15:04

СБ ООН 26 июля намерен вновь провести заседание по ситуации вокруг зерновой сделки

AP Photo/ Andrew Kravchenko
© AP Photo/ Andrew Kravchenko

Как сообщила постпред Британии Барбара Вудворд, Совет Безопасности встретится по запросу Украины

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в среду, 26 июля, проведет заседание, на котором обсудит выход России из зерновой сделки.

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Об этом заявила журналистам постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

"Завтра по запросу Украины Совет Безопасности ООН вновь встретится для обсуждения направленных на эскалацию атак по Одессе и попыток превратить в оружие мировые поставки продовольствия", - сказала она.

На прошлой неделе постпредство РФ при всемирной организации сообщило, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совбеза ООН по Украине, на котором намерена обсудить преследование последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В настоящее время в расписании органа на среду стоят оба заседания. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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