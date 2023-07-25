Путин: рост ВВП РФ в 2023 году, как ожидается, полностью перекроет прошлогоднее снижение

Глава государства отметил, что по итогам года ожидается в более чем 2%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

"Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1 процента, то за январь-май текущего года вырос на 0,6 процента, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая - до 5,4 процента", - сказал глава государства. "Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2 процентов", - добавил он.

Президент напомнил, что прогнозы по росту ВВП РФ были разными. Так, согласно данным Международного валютного фонда, этот показатель может составить 0,7 процента. "Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] говорили недавно - надеемся, будет больше 2 [процентов]", - сказал Путин. "Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение", - заключил он.