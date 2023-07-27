"Известия": депутаты предложили повысить экспортную пошлину на нефть

Эта мера позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, считают в Госдуме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг предложили повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо они направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Так, в письме от 25 июля депутаты предлагают отказаться от постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом увеличении налога на добычу полезных ископаемых и повысить экспортную пошлину. Как отметил Миронов, это позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, а также даст возможность для роста объемов производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Это приведет к прекращению выплат из госбюджета по демпфирующему механизму и остановит рост цен на топливо в России, считает депутат.

"Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин", - заявил он газете.

С середины мая оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии 2023 года, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.

Правительство в связи с ситуацией на биржевом топливном рынке рассматривало принятие некоторых мер. Так, в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС не допустить серый экспорт и проработать квотирование вывоза нефтепродуктов. 17 июля Минфин РФ сообщил, что экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа будет повышена на $1,3 - до $16,9 за тонну.