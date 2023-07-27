Fesco рассматривает возможность начать судозаходы в Алжир и Тунис

Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что Группа сейчас изучает номенклатуру экспортной продукции российских производителей, в которых заинтересованы потребители в Алжире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность начать судозаходы в порты Алжира и ведет переговоры с Тунисом, сообщил в преддверии саммита Россия - Африка в интервью ТАСС председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

"На данный момент мы ведем переговоры с Тунисом. Рассчитываем провести ряд встреч с коллегами на полях саммита. <...> Также мы заинтересованы в Алжире, готовы совместно с алжирскими коллегами провести исследование потенциальной грузовой базы и рассмотреть возможность включения судозаходов в порты Алжира на существующих линиях Fesco", - сказал Северилов.

По его словам, Группа на текущий момент изучает номенклатуру экспортной продукции российских производителей, в которых заинтересованы потребители в Алжире. Контейнерооборот России с Алжиром по оценке Fesco составляет около 3 тыс. TEU в год.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.