Fesco планирует начать доставку авокадо и цитрусовых из Марокко в Россию с конца года

Помимо этого, Fesco планирует в текущем году расширить существующий сервис из КНР в Санкт-Петербург по Deep Sea, добавив судозаход в порт Танжер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco начнет доставку цитрусовых и авокадо из Марокко в Россию в конце текущего года. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в преддверии саммита Россия - Африка.

"В планах группы - запустить в конце текущего года сезонный маршрут по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга. Это будут сезонные заходы в силу того, как мы предполагаем, что ключевым видом грузов будут цитрусовые и авокадо. В настоящее время идет переговорный процесс с партнерами в странах Магриба", - сказал он.

Кроме того, Fesco планирует в 2023 году расширить существующий сервис из Китая в Санкт-Петербург по Deep Sea, добавив судозаход в порт Танжер (Марокко).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.