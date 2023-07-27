Вершинин сообщил, что Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что Москва ценит усилия всемирной организации в решении этого вопроса

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин после встречи с Гутерришем в Риме на полях саммита ООН по продовольственным системам, который завершился в среду на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO).

"Для нас важно, что генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ. Мы усилия ооновской команды ценим, но одновременно повторяем, что нужны конкретные результаты. И этим мы будем руководствоваться [в решении о возобновлении черноморской инициативы]. Пока таких результатов нет", - сказал замминистра, напомнив, что вопрос об аммиакопроводе, который обсуждался целый год, в итоге был закрыт из-за террористических действий украинской стороны, подорвавшей его.

В Москве полагают, что секретариат ООН намеренно уходит от оценок случившегося.

Замминистра сообщил, что на встрече с Гутерришем обсуждалась черноморская инициатива, и он донес в развернутом виде российские оценки реализации достигнутых год назад в Стамбуле договоренностей. "Трансформация того, что было задумано в обычное коммерческое предприятие, не могло нас устраивать, тем более под прикрытием благородных целей и разговоров о помощи наиболее нуждающимся странам в борьбе с голодом", - сказал он.

Вторая часть пакета стамбульских соглашений - Меморандум России и ООН - несмотря на все усилия оказался по существу не выполнен. Барьеры сохраняются на пути сельскохозяйственного экспорта из России на мировой рынок. Это и касается и экспорта удобрений, который не менее важен для стран Африки, констатировал дипломат.

Вершинин отметил, что теперь "нужно подтверждение этих усилий конкретными результатами". Он также отметил лицемерные заявления, что сельскохозяйственный экспорт якобы не подпадает под незаконно введенные санкции, но при реальной проверке оказывается, что это не так. Россия ожидает реальных результатов, но не ставит сроков, добавил он.