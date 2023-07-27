27 июля, 09:21,
обновлено 27 июля, 09:50

Путин: из 260 тыс. тонн заблокированных удобрений удалось отправить только две партии

© ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Лишь две небольшие партии из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе российских удобрений были отправлены в Малави и Кению. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Из 262 тыс. тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии. 20 тыс. тонн всего в Малави и 34 тыс. тонн в Кению", - сказал глава российского государства, уточнив, что речь идет "о сугубо гуманитарной акции", так как предполагалась безвозмездная передача этих минеральных удобрений. 

© Информационное агентство ТАСС
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