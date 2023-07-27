Путин заявил о готовности России направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно

По словам президента, в 2023 году в РФ вновь ожидается рекордный урожай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова на безвозмездной основе в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой [основе], так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - сказала президент РФ.