27 июля, 09:21,
обновлено 27 июля, 09:47

Путин заявил о готовности России направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно

По словам президента, в 2023 году в РФ вновь ожидается рекордный урожай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова на безвозмездной основе в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой [основе], так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - сказала президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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