"Рособоронэкспорт" впервые представил экспортный вариант робота-сапера "Капитан-Э"

Комплекс обладает дальностью дистанционного управления - до 1 200 метров, скоростью - до 5 км/ч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Экспортный вариант робототехнического малогабаритного комплекса "Капитан-Э" впервые представлен на саммите Россия - Африка, заявил ТАСС представитель "Рособоронэкспорта".

"Робототехнический малогабаритный комплекс "Капитан-Э" предназначен для разведки и разминирования. <…> Уже выпускается серийно для российских силовых ведомств. Экспортный вариант представлен впервые для зарубежной публики. Заинтересованность у иностранных заказчиков есть, поскольку востребованы данные функции на международном рынке", - рассказ представитель компании.

Комплекс разработан Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики. Как рассказал ТАСС представитель института, комплекс "Капитна-Э" обладает дальностью дистанционного управления - до 1 200 метров, скоростью - до 5 км/ч, временем автономной работы - до 4 часов.

"Благодаря шасси с изменяемой геометрией у нас получается высокая проходимость в урбанизированной и сильно пересеченной местности. Он легко преодолевает лестницы, уступы, подъемы. Вторая особенность - модульная полезная нагрузка - вместо манипулятора может быть установлена система лазерного сканирования, система гидродинамических разрушителей, блок аудио-видео наблюдения, тепловизионная камера, что угодно в зависимости от пожелания заказчика", - отметил собеседник ТАСС.

Он также добавил, что комплекс "Капитан-Э" планируется представить на международном форуме "Армия-2023".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.