27 июля, 12:02
Саммит Россия – Африка

ТАСС подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим информагентством Зимбабве

© Рамина Зейналова/ ТАСС

Соглашение создает основу для двустороннего сотрудничества в области обмена информацией, подготовки кадров и взаимных визитов делегаций сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава информационного агентства "Новая Зиана" (Зимбабве) Рангарирай Шоко подписали меморандум о сотрудничестве на полях Второго медиафорума Россия - Африка.

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Подписанное соглашение создает основу для двустороннего сотрудничества в области обмена информацией, подготовки кадров и взаимных визитов делегаций сотрудников.

Информационное агентство "Новая Зиана" принадлежит Тресту средств массовой информации Зимбабве - акционерному обществу, основной капитал которого принадлежит государству. Агентство издает восемь провинциальных кооперативных газет.

Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. 

Теги:
ЗимбабвеРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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