27 июля, 13:28,
обновлено 27 июля, 14:22
Саммит Россия – Африка

"Автоваз" может перенести производство Lada Largus на другую площадку

Это решение обсуждается исходя из среднесрочной перспективы загрузки линии в Тольятти новыми моделями на платформе Vesta, пояснил глава компании Максим Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Автоваз" может перенести производство Lada Largus на другую площадку. Об этом в интервью ТАСС в рамках саммита Россия - Африка сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Возможно и то, что мы релоцируем его (Lada Largus) производство. Пока говорить об этом немножко преждевременно, дождемся решения совета директоров", - сказал он.

Это решение обсуждается исходя из среднесрочной перспективы загрузки линии в Тольятти новыми моделями на платформе Vesta, пояснил Соколов. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСаммит Россия – Африка
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