27 июля, 15:09,
обновлено 27 июля, 15:50
Саммит Россия – Африка

МИД РФ назвал сложным вопрос логистики передачи зерна странам Африки

Проблему удастся решить в ближайшие месяцы, заверил посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки, о которых заявлял в своем выступлении президент России Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на полях второго саммита Россия - Африка.

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"Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, - вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен", - сказал дипломат.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОзеров, Олег БорисовичСаммит Россия – Африка
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