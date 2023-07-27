МИД РФ назвал сложным вопрос логистики передачи зерна странам Африки

Проблему удастся решить в ближайшие месяцы, заверил посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки, о которых заявлял в своем выступлении президент России Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на полях второго саммита Россия - Африка.

"Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, - вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен", - сказал дипломат.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.