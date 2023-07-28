Россия заинтересована в расширении импорта экзотических фруктов и какао-бобов из Африки

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин подчеркнул, что у страны есть большой потенциал в расширении торговли с африканскими государствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе тропических фруктов и какао-бобов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе выступления на саммите Россия - Африка.

"Наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям. То, что хорошо растет и производится в России, не очень хорошо растет в Африке, и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов - и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти, отметил Левин. "За первое полугодие 2023 года он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, которые поставляем в страны Африки. Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки", - добавил он.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.