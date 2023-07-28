Роспотребнадзор и Минздрав Бурунди создадут совместный центр изучения инфекций

Ведомства стран также подписали план совместных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзейман провели переговоры на полях второго саммита Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Главы ведомств обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вопросы реагирования на инфекционные угрозы, наращивания кадрового потенциала и развития лабораторной инфраструктуры Бурунди.

Стороны договорились о создании в городе Бужумбуре совместного российско-бурундийского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров.

Помимо этого, Роспотребнадзор и Минздрав Бурунди подписали план совместных действий, предусматривающий проведение совместных научных исследований, подготовку кадров, оказание технического содействия Бурунди.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.