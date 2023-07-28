МИД РФ заявил, что вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%

Руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров сообщил, что остались некоторые вопросы финансового порядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы. Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон", - сказал он.