28 июля, 10:02,
обновлено 28 июля, 10:16
Саммит Россия – Африка

МИД РФ заявил, что вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%

Руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров сообщил, что остались некоторые вопросы финансового порядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.

Читайте также
История отношений СССР и России со странами Африки

Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы. Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон", - сказал он. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация