Турецкая Aytemiz будет работать автономно в составе "Татнефти" и сохранит название

Заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев отметил, что ее будут рассматривать как автономно работающее предприятие в рамках холдинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Татнефть" сохранит прежнее название приобретенной в Турции топливной компании Aytemiz. Она будет работать автономно в рамках "Татнефти" и будет управляться через представительство в совете директоров, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Татнефти" по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Она остается под прежним брендом - Aytemiz. Мы будем ее рассматривать как автономно работающее предприятие в рамках нашего холдинга, управление будет на корпоративном уровне через представительство в совете директоров", - сказал он.

Сюбаев отметил, что пока рано говорить об инвестициях "Татнефти" в эту компанию, поскольку сделка по ее приобретению завершилась только недавно. При этом, по его словам, "Татнефть" составит программу развития компании Aytemiz. "Пока мы не только планируем, но и [осуществляем] практические шаги по расширению своего присутствия в Турции", - добавил замглавы компании.

В апреле 2023 года "Татнефть" приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, сумма сделки составила $336 млн.

Компания Aytemiz создана в 1963 году, в 2009 году провела ребрендинг. В 2015 году вошла в состав холдинга Dogan. Располагает 10 точками снабжения топливом и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. кубометров в различных районах Турции. В списке 500 крупнейших компаний Турции занимает 56-е место.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.