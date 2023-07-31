СМИ Швейцарии узнали о планах UBS избавиться от части российских клиентов Credit Suisse

По данным Blick, речь может идти примерно о 50-75% клиентов

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS намерен избавиться от части российских клиентов поглощенного им в июне банка Credit Suisse. Речь может идти примерно о 50-75% клиентов, сообщила газета Blick со ссылкой на источники. В UBS, куда корреспондент ТАСС направил запрос с просьбой прокомментировать это сообщение, пока не дали пояснений.

Как пишет газета, искать новый банк придется целому ряду "международных частных клиентов Credit Suisse", причем сильнее остальных "пострадают российские клиенты". По ее сведениям, UBS "хотел бы расстаться с 50-75% клиентов Credit Suisse", и это решение якобы было принято после того, как UBS "получил доступ к досье клиентов" поглощенного банка. "Пока не ясно, о каких россиянах идет речь", - говорится в статье. По имеющейся у издания информации, это может затронуть в основном "российских офшорных клиентов". Как уточнили источники издания, "UBS не хочет перенять у Credit Suisse также часть клиентов в других регионах". Однако, скорее всего, речь идет о единичных случаях, констатировали в Blick.

Банк UBS "не желает подробно комментировать эту тему", однако подчеркивает, что у него "более консервативный профиль риска, чем у Credit Suisse", отмечает издание. При этом оно подчеркивает, что UBS "уже давно очень осторожен в отношениях с российскими клиентами". Этот банк придерживается "осторожной позиции" и "больше не занимается новыми делами с россиянами", тогда как Credit Suisse "добился доходности выше среднего в России".

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено в июне, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management.

Не участвующая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным Государственного секретариата экономики (SECO), в стране заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8,6 млрд) и 15 объектов недвижимости. 10 мая швейцарское правительство сообщило, что средства ЦБ РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (более $8,5 млрд).