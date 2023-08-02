Эксперт считает, что ситуация на топливном рынке РФ может стабилизироваться через месяц

По словам зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, пик потребления топлива будет пройден к середине сентября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация на российском топливном рынке может стабилизироваться через месяц, пик потребления топлива будет пройден к середине сентября. Такое мнение высказал ТАСС эксперт ИнфоТЭК, заместитель председателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

"Мы ожидаем, что через месяц ситуация успокоится, к середине сентября пик потребления будет пройден. Рынок по бензинам, скорее всего, пойдет вниз, - сказал он. - Но не стоит забывать, что скоро начнется зимний сезон, и с высокой долей вероятности начнутся схожие качели по зимнему дизельному топливу".

Эксперт отметил, что повышение минимального норматива продаж бензина и дизеля на 1 п. п., которое сегодня утвердило правительство, может сыграть свою роль в стабилизации ситуации на рынке. "Большинство нефтяных компаний продают ровно по нормативу, а не большие объемы. Однако глобально тенденцию на рынке, скорее всего, этим не изменить. Пока идет высокий сезон, высокое потребление, нужны более системные меры", - подчеркнул Гусев.

По его словам, такими системными мерами могли бы стать решение вопросов с РЖД по срокам доставки топлива, увеличение продаж на бирже до 25% от общего объема производства, развитие срочного рынка, публикация в открытом доступе графиков ремонта НПЗ, стратегия развития топливной отрасли и генеральная схема размещения АЗС. "Без этих мер мы так и останемся в режиме ручного управления, в котором существуем уже более 30 лет", - заключил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п. п. Минимальная доля продажи бензина на бирже, согласно документу, увеличивается с 12% до 13% от общего объема производства, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%.