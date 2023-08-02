2 августа, 09:30,
обновлено 2 августа, 09:52

Песков заявил о готовности РФ вернуться к зерновой сделке при ее выполнении в полной мере

Матыцин Валерий/ ТАСС
© Матыцин Валерий/ ТАСС

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее сообщила, что обладает информацией, согласно которой Россия якобы готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать [это]. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ. До сих пор этого сделано не было", - сказал Песков.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что обладает информацией, согласно которой Россия якобы готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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