Минсельхоз заявил о нехватке специализированной сельхозтехники в России

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений ведомства Роман Некрасов, в частности, отметил нехватку комбайнов по уборке картофеля и практически полное отсутствие техники для выращивания сахарной свеклы

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Нехватка узкоспециализированной сельхозтехники российского производства, в том числе комбайнов по уборке картофеля, отмечается в отечественном сельском хозяйстве. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов на пленарном заседании форума "День поля в Новосибирской области".

"Самая сложная ситуация у нас по уборочным комбайнам, и мы ставим задачу заводам, которые занимаются у нас машиностроением для того, чтобы у нас появились свои. В этом у нас сегодня проблема, и мы это признаем. <...> Нам не хватает узкоспециализированной техники, у нас нет самоходных картофелеуборочных комбайнов, у нас практически отсутствует техника для выращивания сахарной свеклы", - сказал Некрасов.

Он отметил также, что имеется проблема с опрыскивателями для сельхозугодий, поскольку, по словам Некрасова, их немного и их качество недостаточное высокое.

"Нам нужна специализированная техника для занятия льноводством. На все эти вещи нам нужно обращать внимание", - добавил он.

В июле гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов сообщал, что более 90% всей приобретаемой компанией техники приходится на российских и белорусских производителей. Ранее доля импорта доходила до 50%.